Hipólito Sedano respalda llamado a la unidad de Lorenia Valles en Nogales

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El aspirante a la coordinación municipal de Morena coincidió en que los intereses personales deben quedar por debajo del bienestar colectivo y llamó a mantener el respeto entre los participantes del proceso interno

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 11:04 AM.
En Nogales y editada el 14/11/2026 11:07 AM.