Hipólito Sedano respalda llamado a la unidad de Lorenia Valles en Nogales

Con un llamado a mantener la unidad y anteponer el bienestar del pueblo a cualquier aspiración personal, la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Lorenia Valles Sampedro, encabezó un encuentro con militantes y simpatizantes de Morena en Nogales, al que asistió Hipólito Sedano Ruiz, uno de los 18 aspirantes a la coordinación municipal.
Durante la jornada, celebrada en un ambiente de entusiasmo y participación, Sedano Ruiz tuvo oportunidad de saludar a la coordinadora estatal y escuchar su mensaje, en el que destacó la importancia de preservar la unidad, respetar los procesos internos y mantener presentes los principios de la Cuarta Transformación.
Al término del encuentro, Hipólito Sedano expresó su satisfacción por la visita de Lorenia Valles y manifestó su coincidencia con el planteamiento de que ningún interés individual debe colocarse por encima del bienestar colectivo.
Para Sedano Ruiz, la unidad debe reflejarse en el respeto entre compañeros, la disposición al diálogo y la congruencia con los principios que dieron origen al movimiento, particularmente la premisa de que "por el bien de todos, primero los pobres".
Asimismo, consideró importante mantener el contacto directo con la ciudadanía y continuar escuchando sus necesidades, independientemente de las aspiraciones que cada participante tenga dentro del proceso de Morena.
El aspirante nogalense también destacó el entusiasmo con el que militantes, simpatizantes y participantes del proceso interno recibieron a Lorenia Valles, así como la importancia de su mensaje sobre la defensa de los avances sociales que el movimiento atribuye a la Cuarta Transformación.
Finalmente, Hipólito Sedano reiteró su coincidencia con el llamado a privilegiar la unidad, el respeto y el trabajo colectivo, principios que, señaló, deben reflejarse en las acciones cotidianas y no permanecer únicamente en el discurso.