Lorenia Valles reúne a liderazgos de Morena en Nogales con llamado a la unidad

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Con un recinto lleno en la Cueva del Club de Leones, la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación encabezó un encuentro con dirigentes, autoridades y aspirantes a la coordinación municipal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/11/2026 10:10 AM.
En Nogales y editada el 14/11/2026 10:13 AM.