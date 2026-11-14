Lorenia Valles reúne a liderazgos de Morena en Nogales con llamado a la unidad

En un evento que congregó a las principales figuras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la frontera, Lorenia Valles, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, sostuvo un importante encuentro donde se privilegió el mensaje de unidad y continuidad del proyecto político en la región.
El evento, originalmente programado para llevarse a cabo en la emblemática Plaza Miguel Hidalgo, tuvo que cambiar de sede de último momento hacia la Cueva del Club de Leones debido a las condiciones climatológicas. Sin embargo, el ajuste de logística no mermó el poder de convocatoria, logrando un lleno total en el recinto.
Durante la jornada, Valles estuvo fuertemente respaldada por la cúpula del partido y representantes del gobierno local. En el presídium destacó la presencia de Judith Armenta, dirigente estatal de Morena, así como del alcalde de la ciudad, Juan Gim y de Imuris Leonardo García, lo que envió un claro mensaje de cohesión entre las distintas expresiones del movimiento en el municipio y la región.
Uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue la asistencia y el respaldo de los diversos perfiles que buscan la coordinación municipal. En un ambiente de civilidad política, se dieron cita los aspirantes Julia Huerta, Ramón Baldenebro, Azalia Guevara, Angélica Burgos, Marcela Valenzuela, Ramón Valenzuela, Víctor Rodríguez, David Hollman e Hipólito Sedano, entre otros cuadros destacados.
La reunión sirvió como plataforma para que la coordinadora estatal hiciera un recuento de los avances de la Cuarta Transformación en Sonora y subrayara la importancia de que todos los liderazgos locales sumen esfuerzos. La convergencia del alcalde, la dirigencia estatal y la totalidad de los aspirantes municipales en un mismo espacio fue interpretada como una muestra de músculo político y organización interna de cara a los próximos retos del partido.
Al finalizar, las y los asistentes reiteraron su compromiso con los principios del movimiento, dejando en claro que, independientemente de los procesos internos para la coordinación municipal, el objetivo principal sigue siendo la defensa de la soberanía y la consolidación del proyecto de nación en esta ciudad fronteriza.