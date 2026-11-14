Marcela MAVAL refrenda unidad con Lorenia Valles y el movimiento de la 4T

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La representante morenista acompañó a la coordinadora estatal durante su encuentro en Nogales y destacó la importancia de sumar esfuerzos y fortalecer el trabajo en equipo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 14/11/2026 11:14 AM.