Marcela MAVAL refrenda unidad con Lorenia Valles y el movimiento de la 4T

Reafirmando su compromiso con la unidad, la organización y el fortalecimiento del movimiento de la Cuarta Transformación, Marcela MAVAL acompañó a la coordinadora Lorenia Valles, en un encuentro que refrenda la importancia de caminar en equipo y mantener la cohesión dentro del movimiento.
Durante este acompañamiento, Marcela MAVAL destacó la relevancia de sumar esfuerzos, fortalecer la organización y mantener la unidad como principios fundamentales para dar continuidad al proyecto de transformación que vive México.
Asimismo, reconoció el trabajo de Lorenia Valles al frente de la coordinación, reiterando su disposición de seguir contribuyendo al fortalecimiento del movimiento desde el territorio y en cercanía con la ciudadanía.
La unidad es la fuerza que impulsa a la Cuarta Transformación. Con organización, compromiso y trabajo en equipo, el movimiento continúa avanzando con un mismo propósito: consolidar el proyecto de transformación en beneficio del pueblo.