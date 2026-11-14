Refuerzan acciones para mejorar servicios de agua e infraestructura en Nogales

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Autoridades municipales revisaron trabajos de atención pluvial, rehabilitación de concreto, suministro de agua a escuelas y mejoras al sistema de distribución

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 12:32 PM.
En Nogales y editada el 14/11/2026 12:38 PM.