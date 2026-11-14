Refuerzan acciones para mejorar servicios de agua e infraestructura en Nogales

Durante una nueva sesión de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, se revisaron los trabajos para mitigar las escorrentías pluviales en la avenida 5 de Febrero, así como los avances operativos y de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.
En estas acciones participan OOMAPAS, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Servicios Públicos e Imagen Urbana, que mantienen la coordinación para atender los escurrimientos y reducir las afectaciones en esta vialidad durante las lluvias.
Los trabajos comprenden la revisión de la infraestructura hidráulica y sanitaria, la limpieza y el desazolve de puntos estratégicos, así como la atención de zonas donde se acumulan agua y materiales que dificultan el escurrimiento. También se realizan labores de supervisión para identificar los sitios que requieren intervención y definir medidas que mejoren la conducción del agua pluvial.
En seguimiento al Plan de Reposición de Concreto, se informó que durante las últimas 24 horas se realizaron cinco acciones para rehabilitar superficies intervenidas por reparaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria.
En materia de abastecimiento, se destacó la distribución de agua potable mediante pipas, con atención prioritaria a 15 planteles educativos, en apoyo a sus comunidades escolares.
Asimismo, se presentaron los avances en las mejoras del sistema de rebombeo del Tanque Héroes 1, donde se desarrollan trabajos para fortalecer su funcionamiento y mejorar la operación del sistema de distribución de agua potable.
El alcalde y el director general de OOMAPAS reiteraron la importancia de mantener la coordinación entre dependencias y dar seguimiento puntual a los reportes ciudadanos para atender las necesidades de infraestructura y servicios básicos de Nogales.