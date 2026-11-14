Refuerzan vigilancia en Nogales durante el Buen Fin

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Seguridad Pública desplegará más elementos en plazas comerciales, estacionamientos y el primer cuadro de la ciudad para prevenir robos y proteger a compradores y comerciantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 11:26 AM.
En Nogales y editada el 14/11/2026 11:30 AM.