Refuerzan vigilancia en Nogales durante el Buen Fin

La Comisaría de Seguridad Pública Municipal reforzará la vigilancia en plazas comerciales, establecimientos, estacionamientos y el primer cuadro de la ciudad durante el Buen Fin, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a comerciantes y compradores.
Por indicaciones del comisario general de Seguridad Pública Municipal, Luis Arturo Corrales Ley, el operativo será coordinado por el comandante operativo Gerardo Castro Cota, quien informó que se incrementará la presencia policial en las zonas donde se espera una mayor afluencia de personas en Nogales, Sonora.
Castro Cota explicó que se realizarán recorridos preventivos en puntos estratégicos para disuadir robos y otros actos delictivos. Asimismo, se mantendrá especial atención en los estacionamientos para prevenir robos al interior de los vehículos.
Como parte de las medidas de prevención, recomendó a la ciudadanía evitar dejar bolsos, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo u otros objetos de valor a simple vista dentro de sus unidades, así como verificar que las puertas y ventanas queden correctamente cerradas.
El comandante operativo exhortó a la población a colaborar con estas acciones y reportar cualquier actividad sospechosa al número de emergencias 911, para contribuir a que las familias nogalenses realicen sus compras con mayor seguridad.