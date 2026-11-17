La diputada local Azalia Guevara encabezó la novena jornada de salud y servicios integrales en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, situada entre los sectores Héroes y Embarcadero de Nogales; este esfuerzo congrega diversos servicios gratuitos para beneficio directo de la población fronteriza.
Dicha iniciativa representa una suma de voluntades entre el Congreso de Sonora y el Gobierno del Estado, a decir de la legisladora, destacó de manera especial el respaldo constante del gobernador Alfonso Durazo para consolidar estas acciones de proximidad ciudadana.
Como parte integral de la convocatoria, el esquema IMSS Bienestar instaló módulos para brindar atención médica sin costo a los asistentes, a esta oferta se incorporaron asesorías jurídicas, cortes de cabello, entrega de lentes de lectura, vacunación canina y trámites del Registro Civil.
Pues muy contenta, De nueva cuenta agradecerle al gobernador Alfonso Durazo y a todas las personas involucradas de las diferentes secretarías que nos apoyan para traer todo este tipo de eventos a Nogales Y pues muy contentos porque ya es la novena, manifestó.
El productor manifestó un profundo orgullo por compartir el fruto de su labor, tras cultivar estos alimentos desde la semilla con dedicación. Asimismo, valoró el apoyo para concretar esta donación, una acción pensada para aligerar la carga económica familiar y evitar traslados pesados desde los comercios.
La diputada local por Nogales y Santa Cruz en el Congreso de Sonora encabezó el desarrollo de este evento comunitario, con el compromiso de acercar estas jornadas a más colonias para garantizar el bienestar integral de la región.