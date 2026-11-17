Los integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación mantienen su compromiso por la unidad, tal y como lo impulsa Lorenia Valles coordinadora estatal de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Sonora, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité y aspirante a la coordinación de los Comités por la Defensa de la 4T y la Soberanía en Nogales, manifestó habrá de seguir la recomendación de Lorenia Valle, de informar y organizar a la comunidad en este proceso interno del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Acompañamos a nuestra coordinadora Lorena Valles en su Asamblea de Ruta llevada a cabo en esta frontera el fin de semana...en donde también contamos con la presencia de Judith Armenta, dirigente estatal de Morena, junto con compañeros que comparten el compromiso de seguir fortaleciendo nuestro proyecto, explicó.
Como militantes comprometidos con el Movimiento, señaló, ha sido muy importante la organización en esta frontera, de la Asamblea de Ruta como punto de encuentro para compartir ideas, escuchar y seguir construyendo la unidad en torno al Movimiento.
Ese compromiso nos llevó a estar atentos al mensaje de nuestra dirigente estatal Judith Armenta...así como de nuestra coordinadora Lorena Valles de informar y organizar a los nogalenses para fortalecer y seguir construyendo el segundo piso de la transformación en Nogales y en Sonora, refirió.