La Escuela Secundaria Estatal 38 “Profesor José Eduardo Curlango Limón” agradeció un importante donativo de mobiliario escolar por parte del Club Rotario Nogales Industrial. Esta entrega forma parte del emblemático proyecto de la organización altruista, el cual busca equipar los espacios educativos locales. Con esta acción, la comunidad estudiantil obtiene mayores oportunidades para desarrollar sus actividades académicas en instalaciones óptimas.
El proyecto denominado “Restauración de mesabancos escolares” representa uno de los estandartes principales del club en la ciudad, ya que, durante más de ocho años de labor altruista, los miembros de esta agrupación han logrado la restauración de más de mil quinientos mesabancos. En esta etapa reciente, los rotarios concretaron la entrega de las primeras setenta unidades, las cuales se distribuyeron entre la Secundaria 38 y la escuela Benito Juárez.
Ante este valioso aporte, las autoridades y el personal de la institución educativa, hogar de los emblemáticos “pingüinos”, expresaron su más sincero agradecimiento a los benefactores. La directiva del plantel destacó que la suma de estos esfuerzos solidarios transforma la educación y el entorno de los alumnos, ya que, el mobiliario renovado dignifica las aulas y fomenta un mejor ambiente para el aprendizaje diario.
La agrupación civil también extendió un reconocimiento especial a los socios involucrados en estas labores de restauración, al precisar que, el éxito de la iniciativa es posible por el compromiso del coordinador del proyecto, Ismael Martínez “Archi”. Junto a él, participaron activamente los miembros rotarios “Dr. Evil”, “Chef”, “Topo”, “Tuleño” y “Michelado”, quienes dedican su esfuerzo a reparar cada estructura para beneficio de la juventud.
Con acciones solidarias de esta magnitud, ambas instituciones demuestran que la colaboración ciudadana genera un impacto duradero en la comunidad. El Club Rotario reafirma su compromiso de reparar muchos pupitres adicionales a corto plazo. Así, mediante la unión de voluntades, la sociedad y el sector educativo construyen una mejor escuela para las nuevas generaciones.