El director del plantel CECyTE Nogales 2, José María Velderrain Galaviz, destacó los avances del programa de Educación Dual en la institución y con este modelo educativo permiten a estudiantes combinar sus clases en el aula con prácticas profesionales directamente en el sector industrial de la localidad.
Este sistema de escolaridad mixta, impulsado por el gobierno federal, transita actualmente por su cuarta generación en el municipio y, a decir del director, son precursores de esta iniciativa, la cual fortalece la preparación de los alumnos de preparatoria antes de su ingreso a la universidad.
Expuso que la escuela mantiene convenios de colaboración con tres empresas locales para facilitar este proceso, por lo que, gracias a esta alianza, sus jóvenes adquieren experiencia real y construyen un currículum sólido, lo cual representa una ventaja competitiva significativa en su desarrollo profesional y académico.
Una vez que los alumnos finalizan sus estudios, obtienen su certificado de bachillerato, su título como técnicos y una constancia oficial de capacitación empresarial. De esta manera, varias compañías contratan de forma inmediata a los egresados al contar con personal capacitado para sus líneas de producción.
Además de la experiencia laboral, el modelo brinda beneficios económicos a los participantes, quienes conservan sus becas escolares y estos ingresos adicionales permiten a los alumnos costear su educación superior y asegurar un sustento para su vida diaria con mayor estabilidad.
Velderrain Galaviz agradeció la confianza de los padres de familia y del sector empresarial hacia este proyecto educativo, asimismo, celebró la reciente firma de un acuerdo con la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, cuyo objetivo es colocar a más estudiantes en espacios formativos bajo esta exitosa modalidad.