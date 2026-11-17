Durante un recorrido por la colonia Moderna, Hipólito Sedano se reunió con comerciantes del sector, con quienes conversó, intercambió experiencias y escuchó las inquietudes de quienes diariamente trabajan para sacar adelante sus negocios y a sus familias.
Como defensor de la Cuarta Transformación, Sedano reconoció la importancia de impulsar al sector productivo local y valorar el esfuerzo de los comerciantes, cuya actividad contribuye al sustento de los hogares, la generación de empleos y el movimiento de la economía en las colonias.
Señaló que, bajo los principios de la 4T y la filosofía obradorista, el desarrollo debe traducirse en bienestar compartido, con atención a quienes enfrentan mayores dificultades y oportunidades para quienes buscan mejorar su calidad de vida mediante el trabajo honesto.
En ese sentido, destacó que escuchar directamente a la ciudadanía permite conocer las necesidades de cada sector y mantener una relación cercana con la realidad de las familias nogalenses.
Hipólito Sedano sostuvo que la unidad, la solidaridad y el compromiso con la comunidad deben orientar el trabajo colectivo, reconociendo a los pequeños comercios como parte fundamental de la vida económica y social de Nogales.
Durante el encuentro, reiteró la importancia de continuar trabajando unidos por el bienestar común, con una visión de desarrollo que tome en cuenta el esfuerzo cotidiano de quienes producen, emprenden y sirven a su comunidad.