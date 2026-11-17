En el marco de la permanencia de las asambleas informativas correspondientes al proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional, Julia Huerta, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, sostuvo un enriquecedor encuentro con representantes de diversas asociaciones civiles y miembros de la base magisterial de la localidad.
Bajo la premisa de que “la transformación se construye entre todos”, Julia Huerta reconoció profundamente la importancia que estos sectores representan para el desarrollo integral de la comunidad nogalense y sus invaluables aportes sociales.
Durante la asamblea, la aspirante priorizó un espacio de escucha y retroalimentación con las organizaciones de la sociedad civil. “Nos reunimos con las Asociaciones Civiles de nuestra ciudad para escuchar y conversar. Dialogamos sobre su invaluable labor y el papel fundamental que desempeñan como parte de la solución para brindar apoyo a la comunidad”, manifestó Julia Huerta, al extender un sincero agradecimiento por el compromiso, la solidaridad y el trabajo incansable que realizan día con día.
De igual manera, Julia Huerta dedicó un mensaje de gratitud a las y los trabajadores de la educación de la región, al destacar que el esfuerzo del magisterio es una pieza clave en el tejido social, agradeciéndoles por “sumar esfuerzos y ser pieza fundamental en contribuir a formar mejores oportunidades para las nuevas generaciones”.
El evento selló un mensaje de unidad frente a los retos de la ciudad, por lo que, Julia Huerta agradeció la activa participación de los asistentes en la asamblea, celebrando la apertura al diálogo y el ambiente de cohesión y colaboración que fortalece el proyecto de transformación en el municipio.