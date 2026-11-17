En su firme compromiso con los principios del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Julia Huerta, aspirante en el proceso interno para la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, ha intensificado sus acciones de acercamiento ciudadano a través de una nutrida serie de asambleas informativas.
Con una agenda de trabajo enfocada en el diálogo directo, Julia Huerta ha recorrido diversas colonias de la localidad, sosteniendo encuentros estratégicos con distintos sectores productivos y representaciones de la sociedad civil. Estas asambleas tienen como objetivo primordial escuchar el sentir de los nogalenses y construir un proyecto inclusivo que garantice la continuidad del movimiento en la frontera.
En el marco de este intenso trabajo territorial, Julia Huerta recibió con entusiasmo en Nogales a la coordinadora estatal, la Senadora de la República Lorenia Valles Sampedro. Durante el encuentro, ambas lideresas tuvieron la oportunidad de dialogar sobre los avances del proyecto de nación. Huerta destacó que la visita de la senadora representa un gran aliciente y una fuente de motivación personal y política.
Este encuentro sirvió para ratificar que, hoy más que nunca, “es tiempo de mujeres”. El liderazgo femenino se consolida como la principal fortaleza política y social para encabezar la ruta electoral hacia el 2027, garantizando una plataforma de inclusión, justicia social y defensa de la soberanía.
Julia Huerta respaldó de manera contundente el llamado de unidad que la senadora Valles Sampedro promovió y encausó durante su gira de trabajo de este fin de semana en el norte de Sonora, dejando claro que el trabajo en equipo y la cohesión interna son fundamentales para el triunfo del movimiento.
El trabajo a ras de suelo de Julia Huerta reafirma su compromiso de mantener vivo el espíritu de la transformación, sumando cada día a más ciudadanos y sectores de Nogales a este proyecto que busca el bienestar de todas y todos.