En el marco de su gira por el norte de la entidad como coordinadora de los esfuerzos de su movimiento político rumbo al 2027, Lorenia Valles se pronunció respecto a los recientes escándalos y el desgaste que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE).
Al ser consultada sobre las presuntas situaciones de corrupción en el órgano electoral, Lorenia Valles reiteró la necesidad de llevar a cabo un deslinde de responsabilidades. Señaló que llegar a dicho deslinde es un paso importante y necesario, al coincidir con la postura expresada por la presidenta de la República y resaltar su compromiso con el respeto y el apego a la ley.
Lo he dicho y lo sostengo: creo que es necesario el deslinde de responsabilidades, que se tenga hasta donde se tenga que llegar, porque es importante, es necesario, así lo ha expresado la Presidenta de la República, respeto y apego a la ley siempre, dijo.
Ante la coyuntura y presidencia interina que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), la senadora Lorenia Valles, coordinadora por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, lanzó un mensaje de certidumbre a las familias sonorenses, asegurando que el próximo proceso electoral cuenta con total garantía de certeza y estabilidad.
Expuso que el INE es una institución que prevalece y seguirá en operación de manera funcional, más allá de las personas específicas que la integran, así como la viabilidad del instituto se observa actualmente con la operación de una presidencia interina, además de exponer que, en los próximos días se conformará oficialmente la nueva presidencia del Consejo General del INE, lo que aportará mayor estabilidad.
Es una institución, y que más allá de las personas, la institución sigue funcionando, y esa institución va a prevalecer y va a garantizar los procesos que vengan. Yo estoy convencida que lo más importante es garantizar que la gente participe, que en su momento se harán las convocatorias que corresponden. Yo quiero ser muy respetuosa de la ley, pero sí creo que todas y todos podemos estar tranquilos, la institución prevalece, expuso.