La delegación del Instituto Tecnológico de Nogales ya se encuentra instalada en el Instituto Tecnológico de Mexicali, listos para representar a la casa de los potros en el XI Encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM durante los días 16, 17 y 18 de noviembre; este evento reúne a 12 de los mejores exponentes de la disciplina cívica en la región.
Durante la jornada participaron en la ceremonia oficial de inauguración y con este acto solemne, iniciaron de manera formal esta gran fiesta cívica e institucional, donde las autoridades presenciaron el firme compromiso de todos los contingentes con los más altos valores patrios.
Los jóvenes portan sus uniformes con impecable pulcritud y marchan con absoluta sincronía sobre el campo, los redobles de tambor y las notas de corneta resuenan en las instalaciones sede, mientras los directores afinan los últimos detalles; todo el equipo demuestra una profunda concentración antes de su participación principal.
Más que nada me gustaría decirle a mi banda que estoy orgulloso de ellos, que son muy buena banda, espero que tengan el mejor de los éxitos. Hemos trabajado muchísimo para estar aquí y pues espero verlos en el nacional, manifestó René Osvaldo Acoba Flores, promotor del Instituto Tecnológico Nogales.
También felicitar a todos los compañeros, a todos los muchachos porque sé que no es fácil, sé que el estar aquí es demasiado sacrificio, pero sé que todo ese esfuerzo va a tener su recompensa. Que le sigan echando ganas porque no saben a cuántos niños, a cuánta gente pueden inspirar. Son grandes, somos grandes y pues recuerden, todos somos TecNM, agregó.
También felicitar a todos los compañeros, a todos los muchachos porque sé que no es fácil, sé que el estar aquí es demasiado sacrificio, pero sé que todo ese esfuerzo va a tener su recompensa. Que le sigan echando ganas porque no saben a cuántos niños, a cuánta gente pueden inspirar. Son grandes, somos grandes y pues recuerden, todos somos TecNM, agregó.