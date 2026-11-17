La dirigencia estatal de Morena en Sonora celebró una asamblea informativa en el municipio de Nogales, evento donde la presidenta del partido, Judith Armenta, presentó a Lorenia Valles como la coordinadora estatal por la defensa de la transformación y la soberanía nacional. Ante militantes, simpatizantes y autoridades locales, la líder partidista destacó la unidad y la fuerza del movimiento para continuar con la transformación en la región fronteriza.
En su mensaje, Judith Armenta resaltó el arduo trabajo de organización territorial a lo largo del estado y agradeció la presencia de diputados, consejeros y referentes del distrito 02, así como a los mentores y comités seccionales, a quienes reconoció por su convicción incondicional; según sus palabras, esta estructura formal fortalece al partido frente a los próximos retos políticos.
La presentación de la coordinadora estatal desató ovaciones y muestras de apoyo por parte de la multitud reunida. Armenta describió a Lorenia Valles como una persona extraordinaria para tomar la estafeta del partido y consolidar los avances del movimiento. Asimismo, reafirmó que Morena representa la primera fuerza política en Sonora, en México y en toda América Latina.
Para resaltar la trayectoria de Valles, la dirigente relató una anécdota personal sobre sus inicios en la política. Recordó la etapa en la cual conoció a la actual coordinadora muy joven, época en la que ella repartía volantes en las calles de Hermosillo en busca de una diputación; con este relato, evidenció el compromiso histórico de Valles con las causas populares desde años atrás.
Judith Armenta expresó gran orgullo por presidir el partido y compartir este proyecto con una figura de tal magnitud. Calificó la fuerza actual del movimiento como un fenómeno natural imparable capaz de transformar la vida pública de México. El evento culminó con un ambiente de celebración y la reiteración del respaldo total hacia la nueva líder estatal.