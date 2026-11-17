Con el gusto de estar en territorio y cercano a la gente, el aspirante a la Coordinación Municipal de Nogales, Ramón Valenzuela Félix, sostuvo una productiva reunión con vecinos de la colonia Los Pinos, donde prevaleció el diálogo abierto y el intercambio de ideas.
Durante la tarde de este sábado, Valenzuela Félix compartió con las familias el trabajo que se viene realizando en distintas colonias de la ciudad, al tiempo que escuchó de manera directa las inquietudes, propuestas y necesidades más apremiantes de los habitantes de este sector.
El aspirante reafirmó su compromiso de ser un gestor permanente ante las instancias correspondientes, para impulsar mejores condiciones de vida para las familias nogalenses, destacando que solo estando en territorio se puede conocer de primera mano la realidad de la gente.
Porque estar en territorio nos permite conocer de primera mano las necesidades de nuestra gente. Gracias por recibirnos y por su confianza, expresó Ramón Valenzuela Félix al agradecer la calidez con la que fue recibido por los vecinos.