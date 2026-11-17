El alcalde Juan Francisco Gim Nogales abrió esta noche la circulación vehicular de la avenida Tecnológico, en la zona del embovedado, entre la calzada de los doctores y calle Magdalena, con lo que se restablece el paso por este tramo y se facilita la movilidad de las familias nogalenses.
El presidente municipal estuvo acompañado por Jorge Medina Esqueda, secretario de Desarrollo Urbano; Eliseo Estrada, jefe del Departamento de Tránsito, y Jaime Parra Moroyoqui, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
La obra registra un avance del 95 por ciento y los trabajos continuarán hasta su conclusión. Por ello, se exhorta a las y los automovilistas a circular con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal de Tránsito Municipal.
El Ayuntamiento de Nogales agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos, así como su colaboración para mantener una circulación ordenada y segura en el sector.
Con estas acciones, la administración municipal continúa impulsando mejores condiciones de movilidad y seguridad para las familias de Nogales con el respaldo del gobierno del estado.