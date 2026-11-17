El cortometraje Audrey, una producción de cineastas nogalenses, competirá en el Festival de Cine Internacional de Ensenada, que se realizará del 19 al 22 de noviembre. La obra está nominada a Mejor Corto Noroeste, categoría que reconoce lo más destacado de Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua; la ceremonia de premiación será el 20 de noviembre.
Luis Ángel Retha Montoya, mejor conocido como Areth Montoya, representante del proyecto, explicó que Audrey aborda las dificultades que enfrentan los hijos tras la separación de sus padres. La trama sigue a una adolescente que, desorientada por el conflicto familiar y la falta de un tutor adecuado, comienza a delinquir.
La producción, grabada en su totalidad en Nogales, surgió de la agrupación Septentrion Films, originada a partir de un taller impartido por Fernanda López. Según Montoya, la recepción en la ciudad ha sido positiva, lo que demuestra la apertura hacia nuevas propuestas profesionales en el ámbito cinematográfico local.
Para asistir al festival, los creadores buscaron apoyo de las autoridades locales, como la diputada Azalia Guevara y el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta), que facilitará el transporte, al destacar que, aunque inicialmente no contemplaban recibir ayuda, la respuesta ha sido satisfactoria.
Nunca pensé que nos apoyaran, pero es satisfactorio ver que sí, expresó. Además, animó a otros artistas nogalenses a buscar respaldo y no limitarse a sus propios recursos, ya que existen alternativas de apoyo institucional.