Priscila “N” y Elia “N”, fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en dos hechos constitutivos del delito de privación ilegal de la libertad agravada, en perjuicio de dos personas, en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2026; el primero, aproximadamente a las 11:00 horas, cuando Jaime Francisco “N” caminaba por el sector del arroyo Los Nogales, también identificado como subcuenca Los Nogales, en la colonia Lomas de Nogales, donde fue interceptado por varias personas que, mediante amenazas y utilizando artefactos con apariencia de armas de fuego, lo privaron de la libertad y trasladaron contra su voluntad a un domicilio ubicado en dicha zona.
En el inmueble fue atado de manos, golpeado con pies, manos y objetos contusos, además de ser amenazado de muerte y cuestionado sobre el supuesto robo de droga.
Posteriormente, alrededor de las 19:00 horas, Alexis Antonio “N” fue interceptado cuando transitaba por el mismo domicilio y llevado por la fuerza al inmueble, donde también fue atado, golpeado y amenazado con artefactos con apariencia de armas de fuego; de acuerdo con la investigación, Priscila “N” participó amagando a las víctimas, mientras que Elia “N” habría ordenado ejercer violencia física contra ellas.
Aproximadamente a las 21:00 horas, ambas víctimas fueron trasladadas en un vehículo tipo sedán blanco hacia otro domicilio; durante el trayecto aprovecharon un descuido de sus captores y se arrojaron del automóvil para escapar.
En audiencia inicial de formulación de imputación, celebrada el 10 de noviembre de 2026, derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión, el Juez resolvió vincular a proceso a ambas imputadas por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, en número de dos, en los términos solicitados por la Fiscalía; además impuso la medida cautelar de prisión preventiva.