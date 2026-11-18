Los simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), son quienes impulsan el avance de la Cuarta Transformación en esta frontera, consideró Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, junto con el equipo de brigadistas voluntarios, sigue recorriendo las colonias y platicando con los vecinos con el fin de fortalecer el posicionamiento de Morena.
Seguimos avanzando con las visitas domiciliarias, tocando puerta por puerta, casa por casa…platicando con los vecinos para informarles del proceso interno en el cual estamos participando para la coordinación de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales, señaló.
Con el trabajo en territorio y el contacto con los residentes, explicó, es donde surgen las ideas y se fortalecen los lazos con los simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en esta frontera.
Los equipos de brigadistas ya han recorrido una gran cantidad de colonias de la ciudad, precisó, como son Lomas de Anza, Del Sol, Puesta del Sol, Lomas de Nogales I y II, Nuevo Nogales y la Colosio.
De igual manera la Solidaridad, Benito Juárez, Serena, Buenos Aires, Héroes, enumeró, Pueblitos, Los Encinos, Flores Magón, Terrazas, Las Torres y La Esperanza, entre otras.
Estamos recorriendo a diario las colonias de nuestra frontera…atendiendo a nuestros simpatizantes a quienes escuchamos y compartimos los lazos que construyen el verdadero cambio, porque el compromiso se demuestra con presencia y el trabajo todos los días, destacó.
Además de compartir con los sectores de la comunidad, agregó, del registro ante las instancias de Morena como aspirante a la coordinación municipal de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales.