Un residente de la colonia Flores Magón en Nogales, Sonora, fue herido de bala en el abdomen por un sujeto que le tocó a su puerta y al abrir le disparó con una pistola para luego huir.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 13:39 horas que elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Alfonso Sánchez de la colonia señalada.
En el domicilio los elementos localizaron a Rafael, de 31 años de edad, quien presentaba una herida en la parte baja del abdomen, la madre del lesionado dijo que su hijo se encontraba en el interior de su casa cuando una persona llamó a la puerta y, al abrir, se escuchó una detonación.
Relató que en seguida vio cuando su hijo cayó herido, asegurando que desconoce la identidad del agresor.
El lesionado fue trasladado por socorristas al hospital IMSS-Bienestar, donde fue diagnosticado con herida producida por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada en el costado derecho y sin salida, de pronóstico reservado, ya que dicha herida pone en riesgo su vida.
Los agentes informaron del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.