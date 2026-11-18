La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, a través de su iniciativa social comunitaria del programa “Proyecto Nogales”, llevó a cabo con éxito la décima entrega de obras de rehabilitación sanitaria. En esta ocasión, la institución beneficiada fue la Escuela Primaria “Francisco Ramón Egurrola Figueroa”, ubicada en la calle Loma del Crepúsculo y Loma del Amanecer, en la colonia Lomas del Sol.
El evento protocolario fue encabezado por Genaro Vecerra Alvarez, director ejecutivo de la asociación, con la representación del Consejo Directivo que preside Daniel Rivera Ontiveros, y con la destacada participación del coordinador del programa, Gabriel Armenta.
Esta obra de mejora en la infraestructura escolar representa una inversión total de 139 mil 455.20 pesos, lograda gracias al esfuerzo conjunto y la aportación de las 22 empresas que forman parte del Programa Proyecto Nogales en su edición 2026, con la premisa que este proyecto impacta directamente y de manera positiva a una matrícula de 800 alumnos en los turnos matutino y vespertino.
En los detalles de la obra de rehabilitación se realizó ajuste de puertas y mamparas, instalación de tazas de baño, lavamanos en sanitarios de niñas, niños y personal docente, además, se efectuó el desazolve de las líneas, limpieza profunda de pisos y pintura interna general. Se llevó a cabo la limpieza y pintura en paredes externas, rejas y el cielo del área común de acceso a los sanitarios, se rehabilitó y reubicó el área de bebederos, equipándolos con filtros, llaves y tubería nueva, así como la señalización de nuevos letreros de identificación.
Durante la ceremonia cívica en las instalaciones del plantel, el director de la escuela, Agustín Octavio Alcántar Laurean, ofreció unas palabras de agradecimiento en nombre de la comunidad estudiantil y docente; el acto también contó con la presencia de Eva Leticia Benítez Arriola, directora de Educación Municipal.