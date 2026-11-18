Una mujer residente de la colonia Lomas de Anza en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que dos sujetos encapuchados se introdujeron a su domicilio sin su consentimiento sospechando que se trata de las mismas personas que días antes apedrearon su domicilio.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 02:43 horas que agentes municipales fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre un allanamiento de morada en la calle Loma Touchin de la colonia señalada.
En el lugar los oficiales se entrevistaron con Ana Karina, de 38 años de edad, quien manifestó que momentos antes se encontraba en su casa en compañía de su hija menor de edad, cuando esta última observó a dos sujetos encapuchados al interior de la sala de vivienda.
Dijo que al verla ambos sujetos emprendieron la huida, motivo por el cual los siguió, percatándose de que se reunieron con otros cuatro masculinos y continuaron corriendo con rumbo desconocido, agregando que días anteriores varias personas, aparentemente menores de edad, habían arrojado piedras contra su domicilio, sospechando que pudiera tratarse de los mismos individuos.
Por lo que los oficiales informaron de los hechos al Centro de Atención Temprana para el deslinde de responsabilidades.