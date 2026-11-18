Luego de perturbar el orden público al golpear la puerta del domicilio de una mujer residente de la colonia Jardines de la Montaña a quien amenazó de muerte un sujeto fue detenido por la policía en posesión de un arma blanca.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 08:39 horas elementos preventivos atendieron el reporte de amenazas en un domicilio de la calle Lago Cocibolca de la colonia señalada donde observaron a un masculino que golpeaba fuertemente la puerta de una vivienda mientras portaba un objeto punzocortante.
El agresor al notar la presencia policial emprendió la huida a fuerza de carrera, siendo alcanzado metros adelante y asegurado por los oficiales, localizando unas tijeras que había arrojado durante el forcejeo que sostuvo con los elementos.
En el sitio se entrevistaron con la residente del domicilio afectado, una mujer de 30 años de edad, quien manifestó que momentos antes el sujeto golpeaba su puerta y la amenazaba de muerte mientras portaba las tijeras en su mano.
Por tal situación el señalado de nombre Juan Antonio de 26 años fue detenido en el acto quedando a disposición del Centro de Atención Temprana.