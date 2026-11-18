En sus constantes recorridos por las colonias de esta frontera, Hipólito Sedano Ruiz continúa dialogando con vecinos, comerciantes y familias, escuchando sus inquietudes y compartiendo reflexiones sobre la importancia de mantener un compromiso cercano con la comunidad.
Para Sedano Ruiz, saludar y escuchar a las personas representa mucho más que un encuentro cotidiano: significa asumir una responsabilidad.
Estrechar una mano no es hacer una promesa. Es asumir un compromiso. Y un compromiso con el pueblo se honra con la verdad y con hechos, expresó.
Señaló que recorrer las colonias y dialogar directamente con sus habitantes permite conocer sus preocupaciones sobre servicios públicos, infraestructura y bienestar familiar, así como la importancia de dar seguimiento a sus planteamientos.
No se trata de prometer lo que no se puede cumplir. Se trata de actuar con honestidad, dar la cara y responder con hechos. Eso significa para mí: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, puntualizó.