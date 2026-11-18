Con el entusiasmo y la profunda vocación de servicio que caracterizan al movimiento, Julia Huerta encabezó una exitosa jornada de activación ciudadana en la intersección del bulevar Colosio y Canoas. Este encuentro refrendó la cercanía, el diálogo abierto y la confianza mutua que existe entre la ciudadanía y el proyecto de transformación nacional.
Durante la jornada territorial, se llevó a cabo la entrega del periódico Regeneración, abriendo un espacio de contacto directo para informar, escuchar y promover los históricos beneficios sociales que han sido impulsados desde los distintos niveles de gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
Nuestra mayor fortaleza siempre será el trabajo a ras de suelo. Estar en las calles, mirar a los ojos a la gente y compartir los logros de nuestro movimiento es lo que nos permite mantener viva la esperanza y la confianza del pueblo, destacó Julia Huerta durante el encuentro con las y los vecinos de la zona.
Para lograr este objetivo, enfatizó que el presupuesto 2027 deberá poner un mayor énfasis en dos pilares fundamentales: la consolidación y expansión de los programas sociales, y el desarrollo de infraestructura estratégica. Subrayó que estas acciones deben ejecutarse bajo una estrecha coordinación, impulsando el desarrollo desde lo municipal y lo estatal, para mantener una alineación perfecta con el ejercicio federal.
Con estas acciones, Julia Huerta reafirma el compromiso de seguir construyendo el bienestar de las familias, asegurando que los recursos públicos se traduzcan en justicia social, equidad y obras que transformen la realidad de las comunidades. Esto, desde el interés de atender el trabajo territorial encomendado como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional desde Nogales.