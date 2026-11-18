Con el propósito de derribar estereotipos y visibilizar el potencial laboral y social de quienes viven con alguna condición física o intelectual, el Centro de Atención Múltiple (CAM) 55 y la Zona 18 de Educación Especial realizarán una semana de actividades conmemorativas en la frontera, con la intención de sensibilizar a la comunidad de Nogales, sobre el respeto y la apertura real hacia ese sector de la población.
Bajo el lema “Sin Límites Voces que Inspiran”, el programa arrancará con una ceremonia inaugural en las instalaciones del plantel y continuará el miércoles con un foro abierto en el auditorio del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) a las 09:00 horas, en donde participarán ciudadanos nogalenses con discapacidad que han logrado destacar profesionalmente, compartiendo de viva voz como superaron las barreras del entorno.
“Pues, la primera limitante es, en ocasiones, y es triste, porque es la familia. No los dejan trabajar, no les tienen confianza a sus capacidades, sus expectativas son bajas o ese afán de tenerlos protegidos, de que nadie les vaya a hacer daño. Y es entendible, Porque son sus seres queridos, son personas muy especiales que necesitan muchos cuidados, pero también para eso tenemos que formarlos”, comentó la directora Ana Lucia Moreno.
La directora Moreno detalló que es fundamental construir un proyecto de vidas independiente desde la infancia, preparando a los alumnos para integrarse tanto a comercios locales como el emprendimiento, además subrayo que la concientización ciudadana comienza con acciones cotidianas, como el respeto a los espacios de estacionamiento.
Por su parte Angelica Munguia Aragón, psicóloga de la institución comentó que en ocasiones la falta de herramientas de accesibilidad en el entorno cotidiano frena directamente la autoestima y el desarrollo cognitivo de los estudiantes, y agregó que cuando la sociedad normaliza el uso de lengua de señas y otros métodos alternativos de comunicación se impulsa la seguridad de los jóvenes para desenvolverse con autonomía.
“Entonces, el que haya apoyos, el que haya aceptación, pues de alguna manera les permite a ellos decir, saben que sí puedo, sí lo puedo lograr y lo puedo lograr como cualquier otra persona, a lo mejor con mayor apoyo o con menor apoyo, pero de alguna manera cambia su manera de percibir cómo hacen las cosas”, manifestó la psicóloga Angelica Munguia.