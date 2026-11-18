El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó la apertura de su proceso interno para definir las Coordinaciones Distritales Locales en 31 entidades de la República.
En Sonora, la atención política se concentra en sus 21 representaciones distritales, con un marcado interés en los distritos 4 y 5 con cabecera en Nogales para la región, donde ya se analiza quiénes serán los cuadros que buscarán abanderar y fortalecer la estructura partidista de cara al proceso electoral de 2027.
De acuerdo con el comunicado oficial, el periodo de registro para los aspirantes permanecerá abierto desde este miércoles 18 hasta el sábado 21 de noviembre de 2026. El trámite se realizará de manera estrictamente virtual mediante la plataforma electrónica habilitada por el partido, al convocar a aquellos simpatizantes y militantes que demuestren vocación de servicio y un apego irrestricto a los principios rectores del movimiento: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
En el ámbito estatal, las 21 diputaciones locales representan un terreno clave para la consolidación de la Cuarta Transformación en Sonora. Particularmente en la zona fronteriza de Nogales, que alberga las cabeceras de los distritos 4, de Nogales sur y Santa Cruz y 5, de Nogales norte, se mantiene una fuerte expectativa cívica por conocer a los perfiles que oficializarán su inscripción en las próximas horas.
Estas demarcaciones son consideradas estratégicas para el despliegue de las actividades territoriales del partido, de ahí que, quienes asuman estas coordinaciones tendrán la encomienda directa de organizar a la militancia, promover la participación popular y consolidar la fuerza de Morena en cada sector.
La designación de estos coordinadores en Defensa de la Transformación es interpretada en el entorno político como el primer gran filtro organizativo y la antesala natural para quienes aspiran a consolidar una candidatura a la diputación local el próximo año. Con el reloj en marcha hacia el cierre de la plataforma digital este fin de semana, el panorama político en Nogales y en el resto de los distritos sonorenses comienza a agitarse, marca así el banderazo de salida para la movilización territorial rumbo a las urnas en 2027.