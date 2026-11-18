Como parte de las actividades institucionales y los trabajos preparatorios para el Proceso Electoral 2026-2027, la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en Nogales, llevó a cabo la ceremonia formal de toma de protesta de sus nuevos integrantes, para consolidar así la estructura que coordinará los próximos retos democráticos en la región.
El acto protocolario estuvo encabezado por la Vocal Ejecutiva del distrito, Emma Arellano Peñaloza, quien fue la encargada de tomar el juramento y oficializar la incorporación de los nuevos funcionarios electorales. Durante la sesión, se integraron formalmente a sus nuevas responsabilidades operativas y administrativas Diego Alejandro Badillo Tosca, como Vocal del Registro Federal de Electores; Fernando López Ocegueda, como Vocal de Organización Electoral y Laura Pérez Rodríguez, como Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis.
Tras la ceremonia oficial, las autoridades de la Junta Distrital emitieron un mensaje de cordial bienvenida para los recién nombrados, deseándoles el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones. Asimismo, la institución reiteró su firme compromiso de mantener un trabajo en equipo riguroso y transparente, enfocado en el fortalecimiento constante de la vida democrática del país.
Con estas designaciones, la 02 Junta Distrital del INE en Sonora declara lista su primera línea operativa para hacer frente a la organización, seguimiento y ejecución del próximo ciclo electoral, con la premisa de seguimiento a las contrataciones alusivas a quienes van a realizar labor de campo como capacitadores asistentes electorales y supervisores.