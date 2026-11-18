Más de 3 millones de pesos recaudados y cientos de contribuyentes atendidos fue el saldo positivo que dejó la jornada de descuentos del Buen Fin en las cajas de la Tesorería Municipal de Nogales, superando por mucho el promedio habitual de recaudación en un fin de semana habitual.
Aunque este martes concluye oficialmente esta campaña, el director de ingresos de la tesorería Ulises Kimball, mencionó el Ayuntamiento mantendrá vigente durante el resto del mes un descuento del 20 por ciento en predial y un 75 por ciento en recargos para que las familias continúen regularizando su patrimonio.
Así es, cada vez vemos más reducida esa cartera vencida, cada vez que tenemos estas promociones, las personas se ponen al corriente y en enero vemos un crecimiento de personas que se acercan a pagar su impuesto predial ya de manera anual, nada más pagando un solo año, ya pagando sin recargos, pagando sin sanción, pagando con descuento de pronto pago, indicó Kimball.
De igual manera, confirmó que el lunes 30 de noviembre se llevará a cabo el Cyber Monday, con beneficios especiales exclusivos para quienes realicen su pago en línea cuyos detalles serán dados a conocer a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Nogales.
Entonces pues al final el beneficio es para todos, ellos se pueden poner al corriente, la ciudad tiene flujo de efectivo para poder seguir invirtiendo en la ciudad y los contribuyentes pues ya dejan de arrastrar esas deudas de años, detalló.