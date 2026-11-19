Las estaciones de gas en Nogales que sobrellenen cilindros domésticos o incumplan con las normas federales de seguridad durante esta temporada invernal podrían enfrentar desde multas hasta la clausura del establecimiento, esto de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz.
Esto, ante el descenso de las temperaturas y el aumento en la demanda de este tipo de combustible en los hogares, por lo que las autoridades locales, intensificarán los operativos de supervisión a través de la Coordinación de Protección Civil para evitar prácticas de riesgo, como el llenado en exceso de tanques estacionarios, cilindros de 45 y 30 kilos, pero sobre todo las denominadas como “boyitas” de 10 kilos.
Lo que puede suceder es muy fácil, puede ir desde la sanción económica hasta la clausura de la misma estación inclusive. Si vemos que existe un riesgo mayor y hay reincidencia de parte de cualquier estación de gas la obligación, la responsabilidad de Protección Civil es el cierre del establecimiento de ser necesario
Manifestó que el cumplimiento de estos protocolos no es negociable, ya que además de las normas oficiales mexicanas, existen los reglamentos federales y la reglamentación local, la cual da un interés por encima de los deseos de los particulares, de poner por delante el interés público y sobre todo si se detecta un caso de reincidencia.