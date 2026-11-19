Con el propósito de fomentar el deporte recreativo y la integración familiar, el equipo Zorros Endurance y el Instituto del Deporte de Nogales (IMDEN), encabezado por su director Marco Alonso Martínez Rodríguez, anunciaron la tercera edición de la convivencia Pokar MTB, programada para este domingo 22 de noviembre en la emblemática Megapista de Nogales, a un costado de la Universidad Tecnológica de Nogales.
En conferencia informativa participaron los representantes del equipo organizador Zorros Endurance Nogales, José Almada, Luis Chávez y Raúl Chavira, junto con Bladimir Gil, representante de la Comisión de Ciclismo Nogalense, quienes detallaron la logística de esta jornada abierta a ciclistas locales y regionales.
Los organizadores explicaron que Pokar MTB combina la actividad física con un formato de azar, ya que el triunfo no depende de la velocidad, sino de la suerte al conformar la mejor mano de cinco cartas. El recorrido comprende un circuito de 13.7 kilómetros en la Megapista, con participación en cuatro modalidades: individual, con cuatro vueltas; dúos, con dos vueltas por integrante; tríos, con una distribución de una, dos y una vuelta; y cuartetos, con una vuelta por ciclista. Cada participante recibe su primera carta al recoger el kit y suma una más por vuelta en un sobre cerrado; al término del recorrido del último corredor, con un límite estimado de tres horas y media, se abren los sobres en mesa para premiar con la bolsa acumulada a los tres primeros lugares.
El registro permanece abierto hasta el sábado 21 de noviembre a las 15:00 horas a través de las redes sociales de Zorros MTB y la entrega de kits tendrá lugar el mismo domingo 22 de noviembre de las 7:00 a las 8:15 horas en la sede del evento, para dar paso al arranque oficial a las 8:30 horas. Cada paquete incluye camiseta conmemorativa con diseño alusivo al desierto, calcomanía oficial, derecho a la bolsa de premiación, tacos, refresco, puntos de hidratación con fruta y café matutino para los ciclistas; además, los familiares acompañantes podrán adquirir platillos con registro previo para disfrutar de la convivencia.
Para garantizar una experiencia segura tanto para ciclistas experimentados como para principiantes, la ruta contará con señalización completa, personal de apoyo en puntos estratégicos, asistencia de paramédicos y puestos de abasto de líquidos y sólidos. Al concluir la premiación del Pokar MTB, la Comisión de Ciclismo Nogalense y el comité organizador celebrarán la ceremonia de clausura pendiente del Serial MTB 2026, pospuesta anteriormente por condiciones climatológicas. En ese acto se entregará la letra restante para completar la palabra Nogales y se otorgarán los trofeos a los campeones absolutos de cada categoría.
Los integrantes de Zorros Endurance Nogales y el titular del IMDEN agradecieron el respaldo del Ayuntamiento de Nogales, de la comunidad ciclista y de los patrocinadores de la iniciativa privada que hicieron posible la limpieza de la pista, los uniformes y la logística general del encuentro. Marco Alonso Martínez Rodríguez reiteró la invitación a las familias nogalenses para asistir a la Megapista y aprovechar estos espacios de esparcimiento saludable, que confirman la vitalidad de la agenda deportiva en la frontera.