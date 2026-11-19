Con el diálogo permanente y estableciendo acuerdos de organización con los vecinos de las distintas colonias de la ciudad, se avanza en territorio y se robustece el posicionamiento del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en esta frontera, indicó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación y aspirante a la coordinación de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en el municipio, se reunió con un importante grupo de vecinos de la colonia Colosio.
Es importante trabajar en las coincidencias y establecer acuerdos para alcanzar la unidad…con el compromiso siempre de sumar todos los esfuerzos para fortalecer al instituto político en esta etapa del proceso interno para la elección de los coordinadores municipales, explicó.
En la medida que los ciudadanos se involucren en las actividades sociales y políticas que se llevan a cabo, destacó, en esa medida habrá una sociedad más participativa y demandante porque la defensa de la Soberanía requiere de la colaboración de toda la comunidad.
En esta etapa del proceso interno para la elección del coordinador o coordinadora del Comités para la Defensa de la 4T y la Soberanía Nacional…tenemos el compromiso de conducirnos con respeto hacia la militancia y principalmente, con nuestros simpatizantes, expresó.