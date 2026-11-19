La División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública, PESP logró el arresto de dos presuntos “narcourbanos” en posesión de más de 300 dosis de diversos narcóticos que comercializaban en calles de diferentes sectores de Nogales.
De acuerdo con la información oficial los agentes de la PESP localizaron y arrestaron a una mujer de nombre Clarisa “N”, de 32 años, con 243 dosis de drogas, durante un operativo realizado en calles de la colonia Kennedy.
El aseguramiento arrojó un total de 23 envoltorios con mariguana, con un peso de 71.4 gramos, equivalentes a 143 dosis; además de 25 envoltorios de una sustancia con características similares al cristal, con un peso de 20 gramos, equivalentes a 100 dosis, más 180 pesos en efectivo.
En otro caso dichas en acciones de vigilancia y combate al narcomenudeo, los elementos de la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron detuvieron al de nombre Carlos “N” de 30 años en posesión de narcóticos.
Esta persona tenía en su poder 90 envoltorios con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana; 15 envoltorios con una sustancia con características similares a la cocaína, además de 380 pesos en efectivo.
Estos resultados son producto del trabajo operativo de la División de Operaciones Fronterizas de la PESP y de la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sumando capacidades para combatir las actividades que afectan la seguridad en la región fronteriza, quienes mantienen el despliegue de sus fuerzas en la frontera sonorense.