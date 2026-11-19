Una persona que fue sorprendida realizando daños en el puente aledaño a la plaza pública del centro escultórico a Juárez fue detenida por la policía municipal.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 19:21 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de vigilancia sobre la avenida Plutarco Elías Calles, a la altura del dicho puente, observaron a un sujeto que ocasionaba daños.
Según el parte policial el hombre destruyó parte de la malla ciclónica instalada debajo de dicha estructura, por lo que procedieron a asegurar a quien dijo llamarse Isauro Cipriano "N", de 27 años, quien manifestó que pretendía introducirse debajo del puente para dormir.
Donde realizó un boquete de aproximadamente un metro de diámetro, dañando la malla ciclónica y el material aislante.
Por tal motivo fue arrestado en el acto dando aviso al Centro de Atención Temprana, donde se ordenó su certificación médica y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.