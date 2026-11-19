Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la detección oportuna en recién nacidos con complicaciones, el Sistema DIF Nogales, conmemoró el Día Mundial del Prematuro, mediante una jornada informativa dirigida a padres de familia y futuros profesionales de la salud.
El evento contó con la presencia de la presidenta del DIF Municipal, Griselda Quintero, y la directora de esta institución, Paulina Delgado, quienes estuvieron acompañadas por el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, así como el medico Víctor Macías Rojo, pediatra neonatólogo del IMSS Bienestar.
Se mencionó que, a través del área de rehabilitación pediátrica, el organismo buscó informar a la comunidad que existen servicios especializados y accesibles para transformar positivamente el desarrollo de los menores que nacieron antes del término o con bajo peso.
Durante la actividad se destacó la relevancia de brindar atención integral desde los primeros días de vida a los bebes que presentan falta de oxígeno o requieren hospitalización de cuidados intensivos, previniendo secuelas permanentes como la parálisis cerebral u otros padecimientos relacionados con la gestación limitada.
También se mencionó sobre como por medio de las terapeutas certificada de la institución se atiene en promedio nueve pacientes diarios de lunes a viernes, aplicando planes individualizados de 40 minutos para tratar alteraciones neuromotoras, de lenguaje, deglución y síndromes genéticos.
Con este tipo de actividades se buscar crear conciencia y establecer un compromiso de acompañar a las familias nogalenses mediante diagnósticos tempranos, tratamientos de mínimo costo que garanticen una mejor calidad de vida para la niñez de la ciudad.