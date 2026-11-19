Durante toda la próxima semana, las familias de Nogales que tengan bebes nacidos de forma prematura o con algún retraso en su desarrollo podrán acudir directamente al Sistema DIF Municipal, para recibir una valoración médica y terapia sin lista de espera.
Victoria López, fisioterapeuta del área de rehabilitación en esta paramunicipal explicó, la jornada especial se llevará a cabo en un horario de 08:00 a 12:00 horas, donde especialistas del área de rehabilitación pediátrica brindarán asesoría gratuita e integrarán expedientes clínicos con cuotas de recuperación mínimas tras un estudio socioeconómico.
La próxima semana vamos a estar recibiendo de 8 a 12 de la tarde, de ingreso directo a todos los pacientes prematuros o familias que consideren que tiene su hijo alguna alteración
Mencionó intervenir durante los primeros mil días de vida resulta determinante para revertir secuelas derivadas de complicaciones al nacer, falta de oxígeno o estancia en cuidados intensivos, evitando que evolucionen hacia discapacidades permanentes como la parálisis cerebral.