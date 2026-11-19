Un sujeto que fue sorprendido a bordo de un vehículo que intentaba robar al estar en el estacionamiento de una tienda comercial fue detenido por empleados del lugar y entregado a la policía.
Los informes de Seguridad Pública detallan que fue a las 11:33 horas elementos preventivos acudieron en atención del llamado a la avenida Álvaro Obregón y calle 27 de Agosto, fueron interceptados por empleados del comercio “Sorpresas y Más”, quienes solicitaron apoyo debido a que tenían retenida a una persona por intento de robo.
En el lugar la jefa de almacén del establecimiento, les manifestó que momentos antes, mientras descargaban mercancía de una vagoneta desde el estacionamiento, sorprendieron a un sujeto en el asiento del conductor intentando encender la unidad.
Por lo que con ayuda de un compañero lograron bajarlo, comenzando un forcejeo durante el cual el individuo profirió amenazas de muerte, haciendo entrega de dicha persona a los agentes, quienes arrestaron en el acto al de nombre Cristian Eduardo "N", de 46 años.
El presunto ladrón fue trasladado al Centro de Atención Temprana, donde se ordenó su certificación médica y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.