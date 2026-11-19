El orgullo de ser nogalenses, la identidad fronteriza y el compromiso de trabajar por el bienestar colectivo fueron parte de los temas abordados por Hipólito Sedano Ruiz durante un encuentro con familias de la colonia Los Tápiros.
En un ambiente de diálogo abierto y cercano, Sedano Ruiz escuchó las inquietudes de los vecinos, quienes compartieron sus experiencias, reconocieron los avances que atribuyen a la Cuarta Transformación y señalaron las necesidades que aún requieren atención en su comunidad.
Durante el encuentro se destacó que el orgullo de ser nogalenses se refleja en el esfuerzo diario de sus familias, en la solidaridad entre vecinos y en quienes trabajan para sacar adelante a esta frontera.
Sedano Ruiz resaltó la importancia de escuchar directamente a la ciudadanía, reconocer lo que se ha logrado y mantener presentes los desafíos que enfrentan las colonias.
Bajo los principios de cercanía con el pueblo que promueve la Cuarta Transformación, reiteró la importancia de mantener el diálogo con las comunidades y conocer de primera mano sus necesidades.
Porque conocer una colonia es también escuchar a su gente, comprender sus preocupaciones y reconocer el esfuerzo de quienes construyen diariamente el presente y futuro de Nogales.