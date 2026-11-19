Con el propósito de consolidar una sinergia de trabajo incluyente entre militantes, simpatizantes y la ciudadanía en general, Julia Huerta, aspirante a la coordinación en Nogales del Comité por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional dentro del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó el valor histórico de sumar esfuerzos desde cada perfil y trinchera para construir el Nogales que todas y todos queremos.
En el marco de los trabajos políticos y estratégicos que impulsa y encabeza en el municipio, Julia Huerta expresó un agradecimiento puntual y sincero a todas las familias, liderazgos comunitarios y personas con las que ha tenido la oportunidad de coincidir a lo largo de esta ruta de diálogos por la transformación y asambleas informativas. Expuso que el contacto directo, la escucha activa y el trabajo territorial, casa por casa y sector por sector, constituyen el eje central que da legitimidad y fuerza al movimiento en la frontera.
Como parte de la continuidad de estos esfuerzos, Julia Huerta extendió una invitación abierta a toda la comunidad para participar en la próxima Asamblea Informativa en defensa de la transformación y la soberanía nacional, concebida como un espacio abierto para reunirse, dialogar y compartir ideas en torno al futuro del municipio y del país, que será este sábado 21 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas en Parque El Represo.
Enfatizó que este despliegue territorial responde puntualmente a la instrucción de Ariadna Montiel y Judith Armenta, dirigentes de Morena a nivel nacional y estatal, respectivamente, quienes han marcado la pauta para mantener un movimiento cercano al pueblo, organizado y en permanente movilización informativa. De igual forma, reconoció el ejemplo, la congruencia y la fortaleza que representa Lorenia Valles como recién designada coordinadora en Sonora, liderazgo que inspira y cohesiona los trabajos de organización en la entidad.
Cada puerta que tocamos y cada conversación con las familias nogalenses nos confirma que la transformación se construye desde abajo y con la gente. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de sumar voluntades, escuchar todas las voces y trabajar en unidad por el bienestar de nuestra frontera, siempre bajo la convicción de que la patria no se vende, se ama y se defiende, señaló Julia Huerta.