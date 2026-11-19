Con la convicción de que la transformación se construye desde la escucha directamente al pueblo, Julia Huerta, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales dentro del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó la importancia estratégica de mantener un diálogo ciudadano permanente, abierto y cercano con las familias nogalenses.
En el marco de sus recorridos y encuentros con la militancia y la sociedad civil, Huerta señaló que los gobiernos de la Cuarta Transformación han sentado bases históricas en materia de justicia social y recuperación de la soberanía nacional; sin embargo, enfatizó que defender este proyecto implica tanto impulsar y consolidar los aciertos sociales alcanzados, como actuar con plena sensibilidad y responsabilidad para resolver los pendientes que aún demandan las comunidades.
La Cuarta Transformación nació de escuchar a la gente y no puede perder jamás esa esencia. Hoy tenemos el deber político y ético de respaldar lo que ha funcionado y ha dignificado la vida de millones, pero también la sensibilidad de caminar cada calle para mirar de frente los pendientes. Solo así lograremos que el bienestar integral llegue a todos los rincones de México, de Sonora y a cada una de las colonias de Nogales, expresó.
La aspirante recalcó que el momento actual exige altura de miras y cohesión interna. En ese sentido, reiteró su llamado a privilegiar la unidad por encima de cualquier interés particular, convencida de que un movimiento organizado y unido es la única garantía para dar continuidad al proyecto transformador y proteger la soberanía del país.
Nuestra fuerza no está en el escritorio, está en el territorio y en la conciencia del pueblo organizado. En cada asamblea informativa y en cada puerta que tocamos, el mensaje es claro: en unidad, con honestidad y trabajo constante, vamos a seguir firme la ruta de la transformación para que a Nogales le vaya cada vez mejor, sostuvo.