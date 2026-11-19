Con el propósito de dotar a la comunidad de herramientas prácticas para el manejo de crisis emocionales y duelos, Corporativo Luxor organiza el Primer Seminario Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos, Tanatología y Resiliencia en esta frontera. La jornada tendrá sede en el Teatro del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) el próximo sábado 5 de diciembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Alejandra Altamirano Diez Marina, licenciada en Educación y Psicología, así como embajadora de Corporativo Luxor en Nogales, destacó la alta expectativa generada por este encuentro, el cual reúne a especialistas provenientes de Guadalajara. Explicó que la iniciativa cobra especial relevancia ante el incremento de casos relacionados con la salud mental en la localidad, particularmente entre jóvenes que enfrentan situaciones complejas sin una red de contención adecuada.
La organizadora expuso que el seminario permanece abierto al público en general, por lo que no exige formación previa en áreas de la salud para participar. Amas de casa, docentes y estudiantes de cualquier disciplina tienen acceso al programa; además, quienes cursan o ejercen carreras afines a la psicología o la tanatología recibirán una constancia con valor curricular.
Tantos casos que últimamente hemos visto de salud mental, de muchachos que no encuentran, ahora sí que no encuentran una salida y pues buscan salidas muy fatídicas también, ¿no? Entonces, ha movido mucho, estamos ya en la fase final; el seminario es el 5 de diciembre, dijo.
La agenda incluye también a la psicóloga María de Jesús Zamacona González con la charla "Tanatología: Una Visión Integral y Profunda", y tras un receso para alimentos, la maestra Alejandra Altamirano Diez Marina presentará "Digamos Sí a la VIDA: Reencuentro y Sentido de Existir". Altamirano enfatizó que el encuentro responde a una necesidad cotidiana, pues familiares, amigos y maestros en el aula actúan con frecuencia como primeros respondientes ante crisis o pérdidas de diversa índole.
Yo creo que todos en alguna ocasión hemos vivido unas situaciones con conocidos, parientes y todo, de situaciones de crisis, de situaciones de pérdidas y realmente no sabemos cómo acompañar a las personas. No sabemos qué decir, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos este, el apoyo, cómo dar ese apoyo que se requiere, agregó.