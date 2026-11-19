Con el objetivo de analizar las necesidades y prioridades financieras de Sonora rumbo al próximo año, la diputada Marcela MAVAL participó en una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, en la que se abordaron los planteamientos relacionados con el presupuesto para el ejercicio fiscal 2027.
Durante el encuentro, la legisladora destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el Poder Legislativo y el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, para revisar los recursos que permitan atender las principales demandas de las y los sonorenses.
Marcela MAVAL señaló que el análisis del presupuesto representa una oportunidad para dar seguimiento a las necesidades de los municipios, fortalecer las acciones de gobierno y procurar que los recursos públicos se orienten a atender las prioridades de la ciudadanía.
Asimismo, reiteró la importancia de impulsar un ejercicio presupuestal responsable, con visión social y que considere las necesidades de los distintos sectores de la población.
La diputada reafirmó su compromiso de participar activamente en el análisis del Presupuesto 2027, privilegiando el diálogo, la coordinación institucional y el bienestar de las familias sonorenses.