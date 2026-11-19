La dirigente estatal de Morena en Sonora, Judith Armenta, extendió una invitación a la militancia y personas interesadas en la entidad para consultar las bases y requisitos de la convocatoria destinada a definir las Coordinaciones Distritales Locales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
A través de un mensaje dirigido a las y los integrantes del movimiento en el estado, Armenta dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió formalmente los lineamientos de este proceso interno, el cual calificó como un paso relevante para la organización del partido en la región, vigente del 18 al 21 de noviembre de 2026.
De acuerdo con las manifestaciones públicas, a la fecha, han confirmado su registro a esta aspiración el regidor por el PES en Nogales David Ricardo Jiménez Fuentes, así como el creador de contenidos Luis Alfredo Robles Mendivil, conocido como “El Pollo Mendivil”, en espera de más registros en las próximas horas.
El documento oficial difundido por la dirigencia, la convocatoria fue aprobada por el CEN durante su XXII Sesión Urgente, celebrada el pasado 17 de noviembre de 2026. Su propósito central es organizar la estructura partidista conforme a lo dispuesto en el artículo 14° del Estatuto de Morena, que contempla la integración de los Comités de Defensa de la Transformación en cada barrio y colonia.
En sus considerandos, el partido fundamenta este proceso en el artículo 41 de la Constitución, al invocar su carácter de entidad de interés público, así como los principios de autoorganización, autodeterminación y mínima intervención de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos políticos. Hizo referencia a su Declaración de Principios y Programa de Lucha, señalando el objetivo de continuar, profundizar y extender por la vía pacífica la movilización popular y el proyecto denominado Cuarta Transformación, cuyo respaldo ciudadano recuerda haber obtenido en julio de 2018 y refrendado en el proceso electoral de 2024.
Judith Armenta reiteró el llamado a las y los simpatizantes en Sonora a revisar la convocatoria íntegra puesta a disposición por la dirigencia, con el fin de conocer los criterios establecidos por el Comité Ejecutivo Nacional para integrarse a los trabajos organizativos en los distintos distritos locales del estado.