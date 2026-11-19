Un hombre y una mujer fueron vinculados a proceso por su probable participación en un robo con violencia registrado en un local comercial de la colonia 5 de Mayo, donde se dijo amenazaron con un cuchillo a un trabajador para despojarlo de diversos objetos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que los imputados, identificados como Manuel Arturo "N", de 29 años, y Ángela Jacquelín "N", de 26 años, enfrentarán el proceso penal por el delito de robo con violencia cometido por dos o más personas.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre en un establecimiento en remodelación ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, donde la víctima realizaba labores de herrería.
Presuntamente, los ahora imputados acudieron al lugar para reclamar un pago pendiente y, durante la discusión, Manuel Arturo "N" habría empujado, golpeado y amenazado de muerte al trabajador mientras le mostraba un cuchillo.
La víctima logró salir del inmueble y observó cómo Ángela Jacquelín "N" presuntamente tomó un teléfono celular, mientras que su acompañante se apoderó de un bafle y dos balastros.
Tras el robo, ambos abordaron un taxi para intentar escapar; sin embargo, la víctima los siguió y solicitó apoyo de elementos de la Policía Municipal, quienes lograron interceptarlos y detenerlos. Durante la revisión, los agentes localizaron los objetos reportados como robados.
Durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal la detención y determinó vincular a proceso a ambos imputados. Además, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGJES reiteró que las personas imputadas deben ser consideradas inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.