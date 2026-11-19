La fortaleza del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), está en la fuerza de sus simpatizantes y el compromiso de su militancia para organizar e informar a la comunidad de los logros de la Cuarta Transformación, manifestó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, recorrió junto con un importante grupo de brigadistas voluntarios, los puestos del tianguis de la colonia Las Torres durante el fin de semana en donde platicó con los comerciantes, así como los vecinos del lugar.
El escuchar y atender a los simpatizantes de nuestro partido Morena”, expresó, “es una forma de fortalecer al instituto político y al mismo tiempo, trabajamos en su posicionamiento entre los vecinos de las colonias de esta frontera.
Al mismo tiempo, con esta labor se impulsa la unidad dentro del Movimiento, destacó, como parte fundamental para garantizar la continuidad del proyecto en la comunidad de esta frontera.
Con estos trabajos estamos contentos por el recibimiento que nos brindan los residentes de las colonias y por ellos sabemos que el partido está fuerte”, añadió, “porque nos preguntan sobre los avances de la Cuarta Transformación e informamos de lo que estamos haciendo en este momento.