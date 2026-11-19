Un hombre adulto mayor fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva luego de ser detenido cuando presuntamente intentaba ingresar de manera ilegal a México un arma de fuego, municiones y un cargador de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, procedente de los Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso de Gilomeno “N”, señalado por su probable responsabilidad en la introducción ilícita al territorio nacional de armamento reservado para las instituciones militares.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre en las instalaciones del Recinto Fiscal del Puerto Fronterizo Nogales, específicamente en la Garita 3 “Puerta México”, donde elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas realizaron una inspección a un autobús de pasajeros.
Durante la revisión, las autoridades localizaron en posesión del imputado una pistola, un cargador y 93 cartuchos útiles del mismo calibre, por lo que procedieron a su aseguramiento y detención.
Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, el juez determinó vincular a proceso al acusado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias para fortalecer la carpeta de investigación.
La FGR recordó que toda persona imputada debe ser considerada inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva.