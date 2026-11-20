Los constantes escurrimientos de agua que afectan a comerciantes, vecinos y automovilistas sobre la calle 5 de Febrero en Nogales serán resueltos mediante la construcción de una compuerta de medición y un vaso de retención con infraestructura para captar el líquido y destinarlo al riego de las áreas verdes de la ciudad, mencionó el presidente municipal Juan Gim Nogales.
El munícipe explicó que, tras varios días de pruebas técnicas analizadas diariamente dentro de la Mesa del Agua, se identificó el origen de las filtraciones ocasionadas por los desarrollos ubicados aguas arriba, contando con la colaboración de los empresarios de la zona para ejecutar una solución definitiva.
“En los próximos días ya estaremos vaciando toda esa agua que estaba acumulada, que se estaba infiltrando y lo más importante es que hay un proyecto ya que vamos a hacer para que de ahí vamos a hacer un vaso de retención con la ingeniería que se ocupa para de ahí abastecer y regar, que se use para riego de la ciudad, para los diferentes ornamentos que tenemos en la ciudad”, indicó el Alcalde.
El munícipe precisó que, de acuerdo con ingenieros y desarrolladores, se decidió por modificar el planteamiento original de un embovedado para dar paso a un sistema de captación funcional, similar al implementado en el represo, en una primera etapa, que permita evitar desperdicios y aprovechar los escurrimientos naturales, para cuestiones de aprovechamiento de las plantas y que se elimine el correr del líquido por la cinta asfáltica.
“Sí, queremos aprovechar los ingenieros, los empresarios, los desarrolladores, nosotros pensamos que es mejor hacer ahí un vaso de retención con un landfill, con una infraestructura que nos permita recoger, aprovechar el agua para riego”, comentó.