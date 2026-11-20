Con gran entusiasmo y un ambiente festivo, la avenida Alvaro Obregon se llenó de color y orgullo patrio durante la celebración del desfile conmemorativo del 20 de Noviembre.
El presídium del evento estuvo encabezado por el presidente municipal, Juan Gim Nogales, acompañado por su esposa y la presidenta del DIF Municipal, Griselda Quintero, así como por el comandante de la 45 Zona Militar, el General Jaime Enrique Félix Jiménez, junto a funcionarios del Ayuntamiento y directores de diferentes dependencias.
Uno de los momentos más aplaudidos de la jornada corrió a cargo de los elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes demostraron destreza y coordinación al formar impresionantes pirámides humanas junto a los jóvenes del Heptatlón sobre las patrullas en movimiento.
De la misma forma, el Heroico Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manriquez, volvió a deleitar a los cientos de nogalenses asistentes con su ya tradicional e impresionante participación, sobre las pesadas maquinas de los batallones a toda velocidad que gusto al público en geneal.
La alegría también se hizo presente con el paso de los contingentes de adultos mayores pertenecientes al DIF, quienes contagiaron al público con su energía a lo largo del recorrido.
A quienes se sumaron estudiantes de diferentes instituciones educativas, agrupaciones deportivas, grupos folclóricos, asociaciones charras y distintos cuerpos de emergencia y rescate como la Comisión Nacional de Emergencias.
De acuerdo con el parte oficial emitido por la 45 Zona Militar, el desfile registró una participación civil de 1,960 alumnos de 18 planteles educativos, 230 elementos de emergencia y rescate a bordo de 25 unidades, 150 deportistas y 60 adultos mayores. El despliegue incluyó además 24 escoltas, 6 bandas de guerra, 13 carros alegóricos, 4 grupos folclóricos, 175 personas con vestimenta tradicional, 8 botargas y 20 charros a caballo.
Por parte de las fuerzas castrenses, la presencia militar estuvo integrada por 108 elementos de tropa, 5 oficiales y 2 jefes, junto a 20 vehículos militares, 2 binomios canófilos y 2 caballos, además de su respectivo estandarte de guerra, escolta y banderas.