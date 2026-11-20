La diputada Marcela “Maval” Valenzuela presentó en Nogales su segundo informe de actividades legislativas, en el que destacó las gestiones realizadas, reformas e iniciativas impulsadas en el Congreso del Estado de Sonora.
Tras su llegada agradeció la presencia de diferentes autoridades estatales y municipales, así como de familiares y amigos que la acompañaron en este importante evento.
En medio del caluroso recibimiento que le dio la comunidad de esta frontera la diputada se ganó la atención de los presentes con la frase “la confianza se gana cumpliendo, y así se ganó la primera ola de aplausos.
La confianza se gana cumpliendo, lo aprendí de mis padres, Marco Antonio y Dalia, de verlos escuchar a la gente, abrirle la puerta a quien necesitaba ayuda y hacer suyas las preocupaciones de otras familias.
La confianza se gana cumpliendo, lo aprendí de mis padres, Marco Antonio y Dalia, de verlos escuchar a la gente, abrirle la puerta a quien necesitaba ayuda y hacer suyas las preocupaciones de otras familias.
Soy una mujer derecha, con el corazón a la izquierda, me gusta hablar claro y honrar mi palabra, así me educaron, así entiendo el servicio público y así he procurado llevar la voz de nuestra gente al Congreso del Estado.
El legado MAVAL me acompaña cada día. Lo llevo en mi nombre y en la responsabilidad que siento cada vez que alguien se acerca y me dice: “Marcela, necesitamos que nos ayudes.
El legado MAVAL me acompaña cada día. Lo llevo en mi nombre y en la responsabilidad que siento cada vez que alguien se acerca y me dice: “Marcela, necesitamos que nos ayudes.
En este camino agradezco el respaldo de nuestro gobernador Alfonso Durazo, un aliado de Nogales, con quien compartimos el compromiso de trabajar por quienes más lo necesitan.
Y reconozco la fuerza del momento que vivimos las mujeres con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Esa responsabilidad nos llama a abrir oportunidades y a demostrar, en cada decisión, en cada voto y en cada resultado, nuestros principios: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Nogales ni de Sonora.
Y reconozco la fuerza del momento que vivimos las mujeres con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Esa responsabilidad nos llama a abrir oportunidades y a demostrar, en cada decisión, en cada voto y en cada resultado, nuestros principios: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Nogales ni de Sonora.
Di a conocer que llevaron a las zonas más vulnerables de Nogales apoyos de canasta básica a 700 familias, entregaron 400 cobijas y compartieron más de 200 cenas.
Las manos que dan nunca estarán vacías, lo creo, lo aprendí en casa y procuro vivirlo todos los días. A quienes nos compartieron sus preocupaciones, gracias, muchas de las causas que he llevado al Congreso comenzaron precisamente así: escuchando a alguien en nuestras colonias, porque lo que escucho en Nogales me acompaña cuando legislo.
"Maval" Valenzuela detalló que entre las propuestas destacadas se encuentra la iniciativa para tipificar el "grooming" (engaños que adultos ejercen sobre niños para ganarse su confianza con fines sexuales), con penas de hasta diez años de prisión, medidas de protección para las víctimas y sanciones más severas bajo ciertas condiciones.
Resaltó acciones para proteger la participación de niñas, niños y adolescentes en los juicios familiares de manera que su intervención se limite a lo estrictamente necesario y se evite exponerlos a repetir testimonios o enfrentar a sus agresores.
En materia de protección a las mujeres y grupos vulnerables, destacó la reforma para elevar de seis a nueve años la pena máxima de prisión por violencia familiar cuando la víctima sea una mujer embarazada o una persona con discapacidad.
Valenzuela Nevárez promovió, junto a sus compañeros de bancada, una reforma para sancionar el hostigamiento y el acoso sexual en el servicio público como faltas administrativas graves.
Desde la Comisión de Deporte del Congreso de Sonora trabajó para ampliar las oportunidades de acceso a la actividad física y deportiva. Entre sus iniciativas avaladas se encuentran las propuestas para reducir los costos de organización de torneos comunitarios sin fines de lucro y establecer al menos 60 minutos diarios de actividad física en los planteles educativos.
De igual manera, resaltó la iniciativa de Ley de Senderismo y Turismo de Aventura, cuyo propósito es ofrecer mayor seguridad a quienes practican estas actividades mediante información sobre la dificultad de las rutas, orientación y acceso a guías certificados capacitados para actuar ante una emergencia.
Destacó también una gestión que tiene un lugar muy especial en su corazón que es el Mercado Municipal de Nogales, un sueño de su padre y hoy un proyecto para los comerciantes de la localidad que necesitan oportunidades para crecer.
Amigas y amigos: Hoy les he hablado de apoyos, de reformas, de iniciativas y de gestiones, en cada una de esas tareas hay una misma responsabilidad: responder a la confianza que ustedes me dieron, hay avances que hoy podemos compartir con satisfacción, y hay pendientes que nos exigen seguir trabajando.
Los tengo presentes. Los escucho cuando recorro las colonias y cuando ustedes me dicen, con toda claridad, qué hace falta. Gracias por esa confianza. Gracias también por exigirme porque eso me forja y me da una mejor ruta para sacar a delante las necesidades de Nogales.
La confianza se gana cumpliendo y se honra todos los días, ¡con trabajo y con resultados! Por nuestras familias, por nuestros hijos. ¡Por amor a Nogales!
Los tengo presentes. Los escucho cuando recorro las colonias y cuando ustedes me dicen, con toda claridad, qué hace falta. Gracias por esa confianza. Gracias también por exigirme porque eso me forja y me da una mejor ruta para sacar a delante las necesidades de Nogales.
La confianza se gana cumpliendo y se honra todos los días, ¡con trabajo y con resultados! Por nuestras familias, por nuestros hijos. ¡Por amor a Nogales!